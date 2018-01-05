Селезнев стал игроком турецкого "Акхисар Беледиеспор"

Примечательно, что контракт рассчитан на полтора года с возможностью продления еще на год.

Футбольный клуб "Акхисар" после 17 туров идет на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Турции.

Ранее Селезнев играл за такие украинские футбольные клубы, как "Шахтер", "Арсенал" и "Днепр". В 2016 форвард отправился играть в Россию в "Кубань", откуда вернулся в "Шахтер".

Но уже в следующем сезоне Евгений подписал контракт с турецким "Карабюкспором", за который сыграл в 29 матчах и забил 7 голов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Шахтер" и "Динамо" попали в рейтинг 100 самых богатых клубов мира. Донецкий клуб с футбольным финансовым индексом 0,993 и общей стоимостью игроков 108 млн евро занял 22 место в рейтинге. В свою очередь киевская команда расположилось на 41 ступеньке. Футбольный финансовый индекс "бело-синих" составляет 0,547, а общая стоимость игроков - 87 млн евро.