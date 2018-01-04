Веллингтон Нем не хочет возвращаться в "Шахтер" из Бразилии

Об этом сообщает Globo Esporte.

Как отмечается, у Нема осталось всего полгода по контракту с "Шахтером". Также игрок очень надеется провести все это время в аренде в Бразилии, после чего подписать полноценное соглашение с новым клубом.

Однако, как известно "Сан-Паулу" не хочет продлевать аренду Нема. При этом ничего неясно о наличии у футболиста вариантов в других клубах. Если в ближайшее время Веллингтон не сможет договориться с "Шахтером" об аренде в новый клуб, то ему придётся вернуться в Украину.

К слову, вероятность найти новый клуб в это трансферное окно крайне мала, так как Нем получил серьёзную травму и будет восстанавливаться до февраля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Донецкий "Шахтер" пробился в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона.