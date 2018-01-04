Украинские футбольные команды вошли в топ-50 самых богатых клубов

Донецкий клуб с футбольным финансовым индексом 0,993 и общей стоимостью игроков 108 млн евро занял 22 место в рейтинге.

В свою очередь киевская команда расположилось на 41 ступеньке. Футбольный финансовый индекс "бело-синих" составляет 0,547, а общая стоимость игроков - 87 млн евро.

В список рейтинга Топ-10 попали такие выдающиеся команды, как: "Манчестер Сити" ,"Арсенал", "Гуанчжоу Эвергранд", "Тоттенхэм", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Челси", "Бавария", "Зенит".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", новая версия рейтинга ФИФА должна быть обнародована 18 января 2018 г. Национальная сборная Украины по футболу сейчас остается на 35 месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).