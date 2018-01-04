Украинки проиграли на выступлениях в Оберхофе

Лидер общего зачета словачка Анастасия Кузьмина совершила один промах на первой стрельбе, но была настолько быстрее соперниц на лыжне, что выиграла у ближайшей преследовательнице более 30-ти секунд.

В борьбе за второе место чешка Вероника Виткова после выхода со второй стрельбы выигрывала у Кайсы Макаряйнен десять секунд, но в итоге проиграла практически пять секунд.

Немка Франциска Хильдебранд также претендовала на подиум и даже боролась с Кузьминой. Однако несмотря не это, промах и слабый последний круг опустил ее на четвертое место.

При этом нашим соотечественницам также не удалось финишировать первыми, даже в топ-20. Так, одна лишь Джима ометилась двумя промахами, тогда как остальные девушки промахнулись по разу. А Валя Семеренко на старт не вышла из-за болезни.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", после завершения третьего этапа Кубка мир по биатлону в Анси, украинская команда в женском общем зачете представлена наибольшим количеством спортсменок в топ-10.