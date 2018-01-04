Украинки проиграли на выступлениях в Оберхофе

В немецком Оберхофе во время принтерской гонкой у женщин стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщается на сайте соревнований.
Лидер общего зачета словачка Анастасия Кузьмина совершила один промах на первой стрельбе, но была настолько быстрее соперниц на лыжне, что выиграла у ближайшей преследовательнице более 30-ти секунд.
В борьбе за второе место чешка Вероника Виткова после выхода со второй стрельбы выигрывала у Кайсы Макаряйнен десять секунд, но в итоге проиграла практически пять секунд.
Немка Франциска Хильдебранд также претендовала на подиум и даже боролась с Кузьминой. Однако несмотря не это, промах и слабый последний круг опустил ее на четвертое место.
При этом нашим соотечественницам также не удалось финишировать первыми, даже в топ-20. Так, одна лишь Джима ометилась двумя промахами, тогда как остальные девушки промахнулись по разу. А Валя Семеренко на старт не вышла из-за болезни.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", после завершения третьего этапа Кубка мир по биатлону в Анси, украинская команда в женском общем зачете представлена наибольшим количеством спортсменок в топ-10.