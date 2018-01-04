13:31 04.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Полузащитник Карпат может продолжить свою карьеру в Испании

У аргентинского полузащитника "Карпат" Фернандо Тиссоне закончился контракт с львовским клубом.

Полузащитник Карпат может продолжить свою карьеру в Испании

Как утверждает издание Marca, 31-летний хавбек имеет предложения от клубов Примеры.

Отмечается, что поскольку он перебывает в поиске новой команды, к нему проявили интерес "Леганес", "Бетис" и "Хетафе".

Добавим, что полузащитник перешел в "Карпаты" летом 2017 года. В первой части чемпионата Украины Фернандо сыграл 13 матчей.

Стоит отметить, что в период с 2011 по 2016 годы Тиссоне защищал цвета "Мальорки" и "Малаги".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучши футболистом 2017 года по версии испанской газеты Marca, которая базируется в Мадриде.

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