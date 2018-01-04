15:59 04.01.2018 | Спорт | Новости
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Определилась соперница Свитолиной в полуфинале Брисбена

В финале турнира в Брисбене первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет с чешской теннисисткой Каролин Плишковой. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Определилась соперница Свитолиной в полуфинале Брисбена

Отмечается, что четвертый номер мирового рейтинга в четвертьфинале обыграла Кайю Канепи со счетом 3:6, 7:5, 6:2. Поединок продолжался 2 часа 11 минут.

За это время эстонка сделала 5 эйсов, допустила 11 "двойных" и реализовала 3 брейк-пойнта. В свою очередь чешка 15 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и взяла 4 гейма на подаче соперницы.

Кстати, в прошлом сезоне Плишкова уже встречалась со Свитолиной в полуфинале турнира в Брисбене. Тогда чешка одержала победу, а затем выиграла трофей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина одержала непростую победу над британкой Йоханной Контой в четвертьфинале турнира в Брисбене. Отмечается, что поединок длился 2 часа и 15 минут. В первом сете Свитолина сумела взять лишь один гейм, проиграв при этом три на своей подаче. Во второй партии соперницы по очереди защищали свои геймы и перевели игру на тай-брейк, где сильнее оказалась украинка.

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