12:36 04.01.2018 | Спорт | Новости
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Новая система электронного судейства прошла одобрение WTA

Женская теннисная ассоциация дала добро турнирам на использование новой системы электронного судейства, которая определяет попадание мяча в корт. 

Новая система электронного судейства прошла одобрение WTA

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Как отмечается, система называется Real Bounce Extreme Accuracy, и ее разработала компания FoxTenn. Таким образом, уже с текущего месяца 2018 года турниры на харде могут устанавливать ее на своих кортах.

По предварительным данным, система фотографирует мяч в момент приземления на корт при помощи синхронизированных камер и лазерных сканеров, установленных на поверхности площадки. Компьютер анализирует до 2500 изображений в секунду.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на турнире серии WTA 250 в Брисбене украинки Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская прошли во второй круг квалификации теннисных соревнований.

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