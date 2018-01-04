"Манчестер Юнайтед" обеспокоено возможным уходом Моуринью в конце сезона

Как известно, в последнее время 54-летний португалец ведет себя менее активно в жизни клуба. Еще одной предполагаемой причиной является то, что он все меньше времени проводит в Манчестере.

Администрация команды переживает, что Моуриньо, вероятно, решил покинуть клуб и попытается сделать все, чтобы переубедить португальца.

Впрочем, недавно руководство отказалось выделить 45 млн евро на покупку защитника "Тоттенхэм Хотспур" Дэнни Роуза. Моуринью считает, что трансферная политика клуба не позволяет МЮ конкурировать с "Ман Сити" Гвардиолы.

Действующий контракт Моуринью с "манкунианцами" рассчитан до середины 2019 года. В текущем сезоне МЮ после 22 туров располагается на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 15 очков.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", новая версия рейтинга ФИФА должна быть обнародована 18 января 2018 г. Национальная сборная Украины по футболу сейчас остается на 35 месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).