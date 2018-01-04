14:35 04.01.2018 | Спорт | Новости
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Криштиану Роналду получил три предложения по трансферу

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду получил три предложения по трансфер. Об этом сообщает AS со ссылкой на программу El Chiringuito.

Криштиану Роналду получил три предложения по трансферу

Отмечается, что в ближайшие дни должно поступить действительно большое предложение о переходе португальца. При этом, какие именно клубы намерены подписать Роналду, не уточняется. В свою очередь сам игрок в ожидании развития событий и того, какие шаги предпримет руководство "Реала". 

Добавим, что действующие соглашение Роналду с медридцами рассчитан до лета 2021 года. Кроме того, совсем недавно представители СМИ приписывали интерес к португальцу со стороны лондонского Челси.

Криштиану Роналду провел за мадридский клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Давид Сильва станет вскоре выступать за "горожан" - до 2020 г. "Манчестер Сити" подписал новый договор с полузащитником Давидом Сильвой, который рассчитан до 2020 года.

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