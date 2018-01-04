Криштиану Роналду получил три предложения по трансферу

Отмечается, что в ближайшие дни должно поступить действительно большое предложение о переходе португальца. При этом, какие именно клубы намерены подписать Роналду, не уточняется. В свою очередь сам игрок в ожидании развития событий и того, какие шаги предпримет руководство "Реала".

Добавим, что действующие соглашение Роналду с медридцами рассчитан до лета 2021 года. Кроме того, совсем недавно представители СМИ приписывали интерес к португальцу со стороны лондонского Челси.

Криштиану Роналду провел за мадридский клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Давид Сильва станет вскоре выступать за "горожан" - до 2020 г. "Манчестер Сити" подписал новый договор с полузащитником Давидом Сильвой, который рассчитан до 2020 года.