15:15 04.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Бой с Ломаченко – еще один гвоздь в гроб карьеры Ригондо, - менеджер

Менеджер бывшего чемпиона мира Гильермо Ригондо Алекс Борноте рассказал, что поединок его клиента с Василием Ломаченко стал ужасным выступлением кубинца.

Бой с Ломаченко – еще один гвоздь в гроб карьеры Ригондо, - менеджер

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

По словам менеджера, во время боя еще ни разу не видел ничего подобного. В результате позорный поединок стал еще одиним гвоздем в гроб карьеры Ригондо. В данный момент боксер не чувствует себя так хорошо, как было раньше.

Также Алекс Борноте признался, что Ригондо совсем не думал, что разница в весе сыграет такую большую роль.

"Ломаченко – особый талант, отличный боксер. В придачу к этому, Ригондо травмировал руку. Перевес был на стороне украинца", - отметил менеджер.

Кстати, для самого Ригондо было сложно найти соперников во втором легчайшем весе, когда у него был титул чемпиона мира. В свою очередь сам боец утверждает, что без пояса в том дивизионе это будет еще сложнее. Тем не менее Ригондо будет возвращаться во второй легчайший вес или же в полулегкий.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) заявил, что намерен провести яркий поединок против Гильермо Ригондо, владеющим титулом WBA во втором легчайшем весе. По словам Ломаченко, он должен провести поединок интересно и конечно же весело, поскольку бои Ригондо очень скучные.

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