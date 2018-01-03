12:59 03.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Зарю покинуло рекордное количество игроков

У пяти игроков луганской Зари закончились контракты с клубом и футболисты покинули команду. Такая информация размещена на сайте клуба.

Зарю покинуло рекордное количество игроков

Среди основных игроков покинувших команду: Дмитрий Гречишкин, Владислав Калитвинцев, Андрей Пилявский, Артем Сухоцкий и Алексей Шевченко.

Отмечается, что у Калитвинцева завершился арендный контракт, игрок вернулся в расположение киевского Динамо.

Предварительно установлено, что Пилявский вернется в казанский Рубин, Сухоцкий перейдет в зарубежный клуб, Гречишкин возвращается в донецкий Шахтер.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" объявил о подписании соглашения с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой. Отмечается, что контракт хорвата с "орлами" рассчитан до конца сезона 2021/2022. В Стамбуле Домагой будет получать три млн евро в год.

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