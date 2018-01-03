С кем готовится сыграть "Шахтер"

Первым соперников для "горняков" станут датчане из "Копенгагена", которые имеют 18 очков в национальном чемпионате. Далее украинцам предстоит встретиться с "Славией", в составе которой играет Эдуард Соболь. Сейчас команда занимает второе место в Первой лиге стране под руководством нового наставника Индржиха Трпишовськы. И третий спарринг пройдет с шведским АИК. Команда не из простых, в национальном чемпионате футболисты уступают лишь более именитому "Мальме".

Кроме того, донецкие уже давно прибыли в Дубай для проведение сборов перед Лигой Европы. Ранее "Шахтер" проводил тренировочные сборы в Турции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно " Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.