05:00 03.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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С кем готовится сыграть "Шахтер"

 Донецкий "Шахтер" готовится к участию в чемпионате  "Dubai International Cup 2018". Об этом передает официальный сайт соревнований.

С кем готовится сыграть

Первым соперников для "горняков" станут датчане из "Копенгагена", которые имеют 18 очков в национальном чемпионате. Далее украинцам предстоит встретиться с "Славией", в составе которой играет Эдуард Соболь. Сейчас команда занимает второе место в Первой лиге стране под руководством нового наставника  Индржиха Трпишовськы. И третий спарринг пройдет с шведским АИК. Команда не из простых, в национальном чемпионате футболисты уступают лишь более именитому "Мальме".

Кроме того, донецкие уже давно прибыли в Дубай для проведение сборов перед Лигой Европы. Ранее "Шахтер" проводил тренировочные сборы в Турции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно " Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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