Месси возглавил рейтинг лучших игроков 2017 года

Об этом сообщается на сайте авторитетного издания.

Отмечается, что в голосовании читателей издания аргентинец опередил форварда мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Также в первую десятку топовых футболистов попали: Иско ("Реал"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Лука Модрич ("Реал"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Неймар (ПСЖ), Серхио Рамос ("Реал"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити").

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевский футбольный клуб "Динамо" согласно рейтингу УЕФА стал одним из лучших в Европе. Украинская команда оказалась на 11-м месте лучших клубов Европы. Лидерство среди команд получила испанский клуб "Реал", у которого больше всего трофеев, матчей, побед, ничьих, поражений, а также забитых и пропущенных мячей.