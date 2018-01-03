03:00 03.01.2018 | Спорт | Новости
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Месси возглавил рейтинг лучших игроков 2017 года

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим футболистом 2017 года по версии испанской газеты Marca, которая базируется в Мадриде.

Месси возглавил рейтинг лучших игроков 2017 года

Об этом сообщается на сайте авторитетного издания.

Отмечается, что в голосовании читателей издания аргентинец опередил форварда мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Также в первую десятку топовых футболистов попали: Иско ("Реал"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"),  Лука Модрич ("Реал"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Неймар (ПСЖ), Серхио Рамос ("Реал"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити").

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевский футбольный клуб "Динамо" согласно рейтингу УЕФА стал одним из лучших в Европе. Украинская команда оказалась на 11-м месте лучших клубов Европы. Лидерство среди команд получила испанский клуб "Реал", у которого больше всего трофеев, матчей, побед, ничьих, поражений, а также забитых и пропущенных мячей.

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