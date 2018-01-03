Легендарный голкипер Вальдес завершил футбольную карьеру

Об этом сообщает испанская спортивная газета Marca

Сразу после нового года, первого января, 35-летний футболист опубликовал в Twitter фотографию дороги с подписью "Спасибо за все". Предполагается, что таким образом Вальдес мог сообщить о своем окончательном решении завершить карьеру.

Добавим, что голкипер защищал цвета Барселоны с 2002 по 2014 год, позже играл в Манчестер Юнайтед, Стандарде и Мидлсбро.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", турецкий футбольный клуб "Бешикташ" объявил о подписании соглашения с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой. Отмечается, что контракт хорвата с "орлами" рассчитан до конца сезона 2021/2022. В Стамбуле Домагой будет получать три млн евро в год.