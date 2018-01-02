В "Динамо" может появится новый легионер

Киевское "Динамо" заинтересовано в трансфере экс-игрока итальянского "Ювентуса" Ричмонда Боакье. Об этом передает SportsworldGhana.
Согласно информации источника, африканский футболист сейчас играет за "Црвену Звезду". Киевляне уже сделали запрос на покупку игрока, однако за Боакье также борются "Сток Сити", "Челси" и "Вест Хэм". Руководство киевского клуба решило заранее пополнить свои ряды из-за возможного ухода Мбокани, который собирался это сделать еще летом. Статистика Боакье говорит сама за себя, футболист провел за сербов 28 матчей, забил 23 гола и отдал три голевые передачи.
Послужной список Боакье также велик, ганский форвард ранее выступал за итальянские "Дженоа", "Сассуоло", "Аталанту" и "Ювентус". Цена, которую предложили киевляне за Боакье не разглашается.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно защитник сборной Украины и " Динамо" Евгений Хачериди заявил, что не собирается оставаться в составе киевлян.