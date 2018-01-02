19:33 02.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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В "Динамо" может появится новый легионер

Киевское "Динамо" заинтересовано в трансфере экс-игрока итальянского "Ювентуса" Ричмонда Боакье. Об этом передает SportsworldGhana.

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Согласно информации источника, африканский футболист сейчас играет за "Црвену Звезду". Киевляне уже сделали запрос на покупку игрока, однако за Боакье также борются "Сток Сити", "Челси" и "Вест Хэм". Руководство киевского клуба решило заранее пополнить свои ряды из-за возможного ухода Мбокани, который собирался это сделать еще летом. Статистика Боакье говорит сама за себя, футболист провел за сербов 28 матчей, забил 23 гола и отдал три голевые передачи.

Послужной список Боакье также велик, ганский форвард ранее выступал за итальянские "Дженоа", "Сассуоло", "Аталанту" и "Ювентус". Цена, которую предложили киевляне за Боакье не разглашается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно защитник сборной Украины и " Динамо" Евгений Хачериди заявил, что не собирается оставаться в составе киевлян.

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