Украинский футбольный клуб стал одним из лучших в Европе - ФОТО

Украинская команда оказалась на 11-м месте лучших клубов Европы.

Лидерство среди команд получила испанский клуб "Реал", у которого больше всего трофеев, матчей, побед, ничьих, поражений, а также забитых и пропущенных мячей. Мадридский клуб участвовал в 48 розыгрышах престижнейшего еврокубка - это на 11 больше, чем у ближайших преследователей из "Бенфики".

Всего мадридцы провели 416 встреч, тогда как у "Баварии", второй команды по этому показателю, на 89 меньше. Занимающий десятое место "Арсенал" имеет самый высокий рейтинг из числа команд, которые никогда не завоевывали главный трофей европейского клубного футбола.

Далее на 11-й строчке расположилось киевское "Динамо" - у него самый высокий рейтинг среди клубов, ни разу не игравших в финале Кубка чемпионов или Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в ежегодной международной награде “Dubai Globe Soccer” бывший футболист, а ныне тренер испанского "Реала" опять стал обладателем престижной награды "Лучший тренер года".