Чего стоит ожидать от матча Арсенал-Челси

У "канониров" серьезные ротационные потери, на поле могут не выйти семеро игроков. В частности, матч на скамейке запасных проведет Месут Озил, а также пропустивший поединок против "Вест Бромвич Альбион". Защитник Сеад Колашинац получил травму, как и его коллега Монреаль, и к началу матча они вряд ли успеют оправиться. Нападающий Оливье Жир вместе с Карсола также лежит в лазарете. Линия форвардов у лондонцев очень слабая, скорее всего тренерский штаб будет ставить на атакующие позиции легионеров.

Таким образом, букмекеры отдают предпочтения в матче футболистам "Челси".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно хавбек " Челси" и сборной Франции Н’Голо Канте признан лучшим французским футболистом 2017 года по версии France Football.