Первая ракетка Украины стала лицом турнира в Москве - ФОТО

На постере можно увидеть украинскую спортсменку Элину Свитолину, а также россиянок: Елену Веснину, Наталью Вихлянцеву и Анастасию Потапову. Вместе с тем на плакате указаны дат соревнований, которые пройдут с 23 по 29 июля 2018 года.

Кстати, призовой фонд турнира Moscow River Cup составит 750 тысяч долларов. Кроме того, соревнования состоятся на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча.

Добавим, что московский турнир заменил в календаре WTA соревнования в Бостаде (Швеция).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в первом в истории финале выставочного теннисного турнира в Кане в женском разряде, торжествовала наша соотечественница Элина Свитолина.