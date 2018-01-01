Дальмайер рассчитывает победить в Рождественской гонке

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поведала, что хочет вместе с Бенедитком Доллем одержать победу в Рождественской гонке. Слова немки приводит Sport.de.
По словам Дальмайер, атмосфера на арене Шальке абсолютно уникальна. Почему, потому что там все намного более компактно, громко, интенсивно.
"Достаточно одной искры, чтобы разжечь пламя. Само собой, мы с Бенедиктом рассчитываем победить", – отметила немецкая биатлонистка.
Кстати, в гонке также выступит и украинка Юлия Джима, а ее партнером будет бельгиец Михаэль Реш. Изначально, она должна была выступать со словенцем Яковом Факом, однако тот заболел.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Министерства спорта Украины выделит около 120 миллионов гривен на подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм-2018, которые стартуют с 9 февраля. Так, в элитную группу попали 15 биатлонистов, а также фристайлист Александр Абраменко.