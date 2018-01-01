Дальмайер рассчитывает победить в Рождественской гонке

По словам Дальмайер, атмосфера на арене Шальке абсолютно уникальна. Почему, потому что там все намного более компактно, громко, интенсивно.

"Достаточно одной искры, чтобы разжечь пламя. Само собой, мы с Бенедиктом рассчитываем победить", – отметила немецкая биатлонистка.

Кстати, в гонке также выступит и украинка Юлия Джима, а ее партнером будет бельгиец Михаэль Реш. Изначально, она должна была выступать со словенцем Яковом Факом, однако тот заболел.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Министерства спорта Украины выделит около 120 миллионов гривен на подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм-2018, которые стартуют с 9 февраля. Так, в элитную группу попали 15 биатлонистов, а также фристайлист Александр Абраменко.