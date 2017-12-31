00:00 31.12.2017 | Спорт | Новости
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Зидан стал лучшим тренером года

В ежегодной международной награде “Dubai Globe Soccer” бывший футболист, а ныне тренер испанского "Реала" опять стал обладателем престижной награды "Лучший тренер года".

Зидан стал лучшим тренером года

Об этом передает официальный сайт клуба.

Футбольные эксперты и тренера выбрали именно французского коуча победителем в этом году, так как "Реал" под его руководством в 2017 году смог добиться огромных результатов и пробиться в топ-два ИПЛ. Примечательно, что и сама команда заслужила награду "Лучшая команда года". Зизу выиграл борьбу в гонке в Антонио Конте с “Челси”, Жозе Моуринью с “Манчестер Юнайтед” и Массимилиано Аллегри из “Ювентуса”. Среди тренеров аналогичную награду получил Марчелло Липпи, который вывел сборную Италии в 2006 году к победе на Чемпионате мира.

Такие именитые футболисты как Тотти и Пуйоль также были награждены за весомый вклад в развитие футбольного спорта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Международная федерация футбола наградила легендарного игрока, а теперь и тренера Зинадина Зидана званием лучшего тренера мира.

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