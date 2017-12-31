"Наполи" раскатало "Кротоне" по полной

С самого начала матча неаполитанци словно не вылазили со штрафной площадки соперника, было нанесено более 23 ударов, против пяти со стороны "Кротоне". Футболисты "Наполи" практически оба тайма владели мячом, статистика это подтвердила- 71 процени за неаполитанцами, против 13 у его гостей. Аллан на 17 минуте прошел по флангу и красиво в пас разыграл мяч на Гамшика, который пробил вратаря "Кротоне". Во втором тайме хозяева просто "катали" соперника по полю, большинство угловых подавалось в зоне соперника.

Напомним, что с 48 очками “Наполи” идет первым в своей серии, ему уступает "Ювентус" и "Милан".

Как сообщалось в "УРА-Информ", итальянский " Наполи" попробует перекупить украинского игрока Александра Зинченка, который на данный момент выступает за английский "Манчестер Сити".