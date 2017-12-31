05:00 31.12.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ярмоленко вошел в пятерку самых дорогих футболистов "Боруссии"

Специалисты авторитетного портала transfermarkt.de опубликовали рейтинг наиболее дорогостоящих футболистов немецкой Бундеслиги. Об этом передает официальный сайт портала.

Ярмоленко вошел в пятерку самых дорогих футболистов

Игрок дортмундской “Боруссии” и сборной Украины Андрей Ярмоленко занял 25-ую строчку наиболее дорогооплачиваемых немецких футболистов, рядом с игроком “Байера” Джонатан Та. Наш спортсмен оценивается порталом в 25 млн евро. Украинский коллега Ярмоленка из "Шальке" Конопляка оценен значительно дешевле в 12 млн евро и занимает 63-ую строчку в списке. Еще один украинец попал в сотню рейтинга - Владжен Юрченко был оценен специалистами портала в 350 тыс евро.

Наиболее дорогим исполнителем чемпионата Германии остался 29-летний нападающий “Баварии” Роберт Левандовски, в затылок ему дышат Обамеянг и Вернер, цена которых в совокупности превышает отметку в 100 млн евро. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Дортмундская " Боруссия" объявила о назначении на пост главного тренера клуба бывшего коуча "Кельна" Петера Штегера.

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