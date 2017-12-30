В австрийском Брисбене состоялась жеребьевка женского и мужского турниров

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Отметим, что свой первый поединок украинская теннисистка в новом сезоне проведет против испанки Карлы Суарес Наварро.

В свою очередь Леся Цуренко открывает турнир матчем с восьмой сеяной Эшли Барти из Австралии. При этом единственный представитель Украины в мужской сетке Александр Долгополов открывать свой сезон будет матчем с аргентинцем Диего Шварцманом.

Кстати, этот турнир станет для многих подготовительным перед выступлением на Australian Open, который пройдет с 15 по 28 января в Мельбурне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на турнире серии WTA 250 в Брисбене украинки Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская прошли во второй круг квалификации теннисных соревнований.