12:21 29.12.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские теннисистки феерично стартовали на отборе в Брисбене

На турнире серии WTA 250 в Брисбене украинки Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская прошли во второй круг квалификации теннисных соревнований.

Украинские теннисистки феерично стартовали на отборе в Брисбене

Об этом сообщается на сайте "Большой теннис Украины".

Отмечается, что Бондаренко одержала победу над представительницей Австралии Наиктой Бэйнс и отдала ей лишь пять геймов, в целом потратив на матч немного больше часа.

Поединок завершился со счетом 6:1, 6:4. В следующем раунде украинка сыграет против еще одной австралийки – Джейми Фурлис, которая 324-ю строчку в рейтинге WTA.

В свою очередь Ястремская, оказалась сильнее белоруски Веры Лапко со счетом 6:2, 6:4. Далее украинская теннисистка встретится с лидером посева 20-летней Натальей Вихлянцевой из России.

В основной сетке соревнований в Брисбене сыграет первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидер национальной паралимпийской сборной команды Украины Виктор Дидух стал обладателем престижного звания "Лучший теннисист-паралимпиец года".

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