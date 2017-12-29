Украинские теннисистки феерично стартовали на отборе в Брисбене

Об этом сообщается на сайте "Большой теннис Украины".

Отмечается, что Бондаренко одержала победу над представительницей Австралии Наиктой Бэйнс и отдала ей лишь пять геймов, в целом потратив на матч немного больше часа.

Поединок завершился со счетом 6:1, 6:4. В следующем раунде украинка сыграет против еще одной австралийки – Джейми Фурлис, которая 324-ю строчку в рейтинге WTA.

В свою очередь Ястремская, оказалась сильнее белоруски Веры Лапко со счетом 6:2, 6:4. Далее украинская теннисистка встретится с лидером посева 20-летней Натальей Вихлянцевой из России.

В основной сетке соревнований в Брисбене сыграет первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидер национальной паралимпийской сборной команды Украины Виктор Дидух стал обладателем престижного звания "Лучший теннисист-паралимпиец года".