Роналду мог перейти в "Ювентус" вместо "МЮ"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду поведал недавно, что он мог вместо "Манчестер Юнайтед" оказаться в "Ювентусе". Об этом он рассказал в ходе интервью Sky Sport Italia, которое будет в полном объеме в январе 2018 г.

В 2003 г. португалец перешел из "Спортинга" в клуб из Англии, за который выступал до 2009 г. и с которым среди прочего стал чемпионом Англии и выиграл в 2008 году ЛЧ. Мой агент Жорже Мендеш давал мне правильные советы – говорит Роналду. Им интересовался "Ювентус" и игрок был рад, потому что это - великий клуб. При этом были вариант от "Реала", "МЮ" и других сильных клубов.

Как сообщал УРА-Информ, Роналду ранее назвали лучшим игроком в 2017 году – по одной из версий.