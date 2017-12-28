МОК лишил украинцев 10 олимпийских медалей за употребление допинга

Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта на запрос.

Как отмечается, в этом списке оказались спортсмены Юрий Белоног, который имел золотую медаль, завоеванной им в толкании ядра. А также Елена Олефиренко, которая ррнее завоевала бронзовою медаль в академической гребле (Олимпиада-2004 в Афинах в Греции).

Помимо них МОК отобрал медали в другихукраинских спортсменов. В чатсности, лишили награды Ольгу Коробку в соревнованиях по тяжелой атлетике, Людмилу Блонскую - серебряной медали в соревнованиях по легкой атлетике, Наталию Давидову - бронзовой медали по тяжелой атлетике, Дениса Юрченко - бронзовой медали по легкой атлетике, Василия Федоришина - серебряной медали по вольной борьбе, которые они завоевали на летней Олимпиаде-2008 в Пекине (Китай).

Кроме того, представители МОК лишили украинских спортсменов Юлию Калину бронзовой медали в соревнованиях по тяжелой атлетике и Александра Пятницу серебряной медали в соревнованиях по метанию копья, которые они получили на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россию не допустили к участию в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Вместе с тем исключение будет сделано только для чистых в плане допинга спортсменов. Они могут выступить под нейтральным (олимпийским) флагом.