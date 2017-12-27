Умер канадский известный хоккеист с украинскими корнями - ФОТО

Печальную новость на своей страничке в Twitter сообщил внук хоккеиста Джон Бауэр III.

Причиной смерти канадца украинского происхождения, стала тяжелая болезнь - пневмония. На момент смерти спортсмену было 94 года. Джонни Бауэр родился 8 ноября 1924 в семье украинских переселенцев.

На протяжении своей 22-летней карьеры, Бауэр в НХЛ провел 552 матча, пропускав всего 2,51 шайбы за матч в среднем. Этот показатель является довольно высоким для этой лиги. Его даже успели прозвать "Китайской стеной", за высокие достижения в хоккее. В 1976 году имя спортсмена появилось в Зале славы хоккея.

Но в 45 Джон Бауэр решил завершить карьеру хоккеиста. Однако, вовсе не забыл о хоккее, он принимал участие в благотворительных матчах, вел активный образ жизни.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на 93-м году жизн умер композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский.