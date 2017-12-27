13:29 27.12.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Теннисистка Костюк сыграет на юниорском Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк будет защищать прошлогоднюю победу на юниорской версии Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщают украинские СМИ.

Теннисистка Костюк сыграет на юниорском Australian Open

После победы на ITF Junior Masters Костюк в октябре прошлого года говорила, что с нового сезона окончательно переходит во взрослый WTA. Но она решила задержаться в юниорах и попытаться защитить статус чемпионки австралийского Шлема.

Что касается нового сезона спортсменка планирует начать на турнире ITF в австралийском Плейфорде, который будет проходить 1-7 января.

Марта Костюк в актуальном рейтинге WTA занимает 522 строку и является 14 ракеткой Украины.

В 14-летнем возрасте девушка выиграла одиночный титул юниорского турнира Australian Open-2017. В финале она в напряженной борьбе взяла верх над чемпионкой юниорского Ролан Гаррос-2016 швейцаркой Ребеккой Масаровою.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские теннисистки Элина Свитoлина, Леся Цуренкo, Екатерина Бондаренкo и Екатерина Кoзлова стали чемпионками наибольшего количеств турниров в сезоне WTA. Сообщается, что наши спортсменки принимали участие в восьми финалах и во всех матчах праздновали победу.

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