Теннисистка Костюк сыграет на юниорском Australian Open

После победы на ITF Junior Masters Костюк в октябре прошлого года говорила, что с нового сезона окончательно переходит во взрослый WTA. Но она решила задержаться в юниорах и попытаться защитить статус чемпионки австралийского Шлема.

Что касается нового сезона спортсменка планирует начать на турнире ITF в австралийском Плейфорде, который будет проходить 1-7 января.

Марта Костюк в актуальном рейтинге WTA занимает 522 строку и является 14 ракеткой Украины.

В 14-летнем возрасте девушка выиграла одиночный титул юниорского турнира Australian Open-2017. В финале она в напряженной борьбе взяла верх над чемпионкой юниорского Ролан Гаррос-2016 швейцаркой Ребеккой Масаровою.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские теннисистки Элина Свитoлина, Леся Цуренкo, Екатерина Бондаренкo и Екатерина Кoзлова стали чемпионками наибольшего количеств турниров в сезоне WTA. Сообщается, что наши спортсменки принимали участие в восьми финалах и во всех матчах праздновали победу.