12:34 26.12.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украина выделила 120 млн гривен на подготовку спортсменов к Олимпиаде-2018

Руководитель отдела зимних видов спорта Министерства спорта Украины Даниль Амирханов рассказал, что наша страна выделит около 120 миллионов гривен на подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм-2018.

Украина выделила 120 млн гривен на подготовку спортсменов к Олимпиаде-2018

Об этом сообщает "Плюс Спорт" со ссылкой на газету "Экспресс"

Отметим, что Олимпийские игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля 2018 года.

Согласно словам руководителя, был проведен анализ украинских спортсменов, в результате чего они поделились на три категории. Так, в элитную группу попали 15 биатлонистов, а также фристайлист Александр Абраменко.

"Все они получают гораздо больше денег на подготовку, чем представители двух других групп: ведущей и перспективной. Всего на зимние виды спорта государство выделила 120 000 000 грн ", - отметил Амирханов.

При этом 60 млн грн направят на биатлон. Также Амирханов считает такое решение справедливым, поскольку именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи. Остальное распределят на другие виды спорта.

Нмпомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-глава Московской антидопинговой лаборатории (МАЛ) Григорий Родченков хотел заменить чистую допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко грязной. Сейчас украинская биатлонистка надеется, что виновные будут наказаны.

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