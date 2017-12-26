Украина выделила 120 млн гривен на подготовку спортсменов к Олимпиаде-2018

Об этом сообщает "Плюс Спорт" со ссылкой на газету "Экспресс"

Отметим, что Олимпийские игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля 2018 года.

Согласно словам руководителя, был проведен анализ украинских спортсменов, в результате чего они поделились на три категории. Так, в элитную группу попали 15 биатлонистов, а также фристайлист Александр Абраменко.

"Все они получают гораздо больше денег на подготовку, чем представители двух других групп: ведущей и перспективной. Всего на зимние виды спорта государство выделила 120 000 000 грн ", - отметил Амирханов.

При этом 60 млн грн направят на биатлон. Также Амирханов считает такое решение справедливым, поскольку именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи. Остальное распределят на другие виды спорта.

Нмпомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-глава Московской антидопинговой лаборатории (МАЛ) Григорий Родченков хотел заменить чистую допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко грязной. Сейчас украинская биатлонистка надеется, что виновные будут наказаны.