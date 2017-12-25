Мне всегда нравилось играть в Лос-Анджелесе на Рождество, - ЛеБрон

Об этом сообщает Cleveland Plain Dealer.

По словам лидера Кавальерса, ему играть в Стэйплс-центре всегда приятно.

"У меня еще не было возможности сыграть в Мэдисон Сквер Гарден, но я несколько раз был в Стэйплс-центре. В Лос-Анджелесе всегда весело играть, болельщики там создают особенную атмосферу. Если я не ошибаюсь, на Рождество у меня было 4 домашние игры из 12", - отметил форвард.

Кстати, сегодня Кливленд проведет гостевой поединок с Голден Стэйт Уорриорз на Оракл-Арене.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный наставник "Альбасете" Энрике Мартин продолжает нахваливать своего украинского нападающего Романа Зозулю.