21:54 25.12.2017 | Спорт | Новости
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Мне всегда нравилось играть в Лос-Анджелесе на Рождество, - ЛеБрон

Форвард "Кливленд Кавальерс" ЛеБрон Джеймс рассказал, что ему действительно нравится выступать в "Стэйплс-центре" в Рождественские праздники.

Мне всегда нравилось играть в Лос-Анджелесе на Рождество, - ЛеБрон

Об этом сообщает Cleveland Plain Dealer.

По словам лидера Кавальерса, ему играть в Стэйплс-центре всегда приятно.

"У меня еще не было возможности сыграть в Мэдисон Сквер Гарден, но я несколько раз был в Стэйплс-центре. В Лос-Анджелесе всегда весело играть, болельщики там создают особенную атмосферу. Если я не ошибаюсь, на Рождество у меня было 4 домашние игры из 12", - отметил форвард.

Кстати, сегодня Кливленд проведет гостевой поединок с Голден Стэйт Уорриорз на Оракл-Арене.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный наставник "Альбасете" Энрике Мартин продолжает нахваливать своего украинского нападающего Романа Зозулю. 

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