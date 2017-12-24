Украинец стал лучшим теннисистом года среди паралимпийцев

Нашего спортсмена торжественно наградили на "ITTF Star Awards 2017", которая прошла в Астане. Полностью номинация звучит - "Male Para Table Tennis Star". Украинец прославился тем, что в 2017 году сумел завоевать две золотые медали на европейских чемпионатах под ряд, он также одержал победы в трех турнирах серии "Pro Tour". Дидух на данный момент занимает первенство по очкам в рейтинге среди теннисистов с ограниченными физическими возможностями.

Теннисист также является главным тренеров национальной сборной по этой дисциплине. Сам Дидух пообещал взять топ-один на грядущем чемпионате мира по настольному теннису среди паралимпийцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинские паралимпийцы стали чемпионом мира по футболу.