Украинец победил на ультрамарафоне в США - ФОТО

Об этом сообщается на странице Ukrainian Running Club New York в Facebook.

По информации ведомства, украинский спортсмен до сих пор не может поверить в свою ппобеду.

"Я сделал это. Мой первый ультрамарафон — 60 км и первое место в общем зачете с таким результатом", - сказал Дмитрий Молчанов после финиша.

Отметим, что для Молчанова это уже третий финиш этой осенью в марафонах и ультрамарафонах. К примеру, в сентябре он финишировал в Берлине со результатом два часа 44 минуты 53 секунды, а две недели назад на Нью-Йоркском марафоне показал время — 2 часа 53 минуты 47секунд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Дмитрий Митрофанов одержал дебютную победу на профессиональном ринге на арене в Элк-Гроув-Вилледж в США. В частности, спортсмент из Украины смог нокаутировать американца Брэндона Мэддокса.