Харламов и Шевадзуцкий стали чемпионами Украины по боксу

Хозяева ринга выиграли золотые медали только в двух категориях – в весе до 49 кг чемпионом стал львовянин Назар Куротчин, который победил Евгения Овсянникова. Еще один боксер из Львова Андрей Тишковец выиграл в 52 кг. Он в финале немного неожиданно был сильнее Максима Фатича.

Также, Влад Ветошкин из Хмельницкого победил в решающем поединке Олега Чулячеева и стал чемпионом в категории до 56 кг. А, Дмитрий Черняк из Донецка завоевал золотую медаль в категории до 60 кг, оказавшись сильнее в финале Мирослава Гончара.

В решающем поединке турнира в категории до 64 кг Мгер Оганесян из Хмельницкого победил Ярослава Харциза.

Участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ярослав Самофалов стал чемпионом Украины, выиграв в финале в категории до 69 кг у Виктора Петрова. В категории до 75 кг победил Валерий Харламов из Одессы. Он в финале был лучше Андрея Терегери.

Еще один участник Олимпийских игр в Рио Денис Солоненко в финале в категории до 81 кг уступил Степану Грекулу из Черновцов.

В тяжелом весе до 91 кг Сергей Горсков из Харькова в финале победил Дмитрия Лисового. В супертяжелом весе Игорь Шевадзуцкий из Кривого Рога победил хозяина ринга львовянина Андрея Городецкого.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик, а также обладатель пояса чемпиона мира по версии WBO посетил ринг в бывшей детско-юношеской спортивной школе в Марьинке.