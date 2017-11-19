Украинские фигуристы стали призерами на международных соревнованиях

Пара выполняла произвольное выступление и смогла заслужить оценку в 151 балл от жюри, несколько баллов фигуристы потеряли из-за падения партнера во время исполнения сложного маневра. На этот раз золотая награда досталась россиянам Бетина Поповой и Сергею Мозгову, которые в дисциплине - спортивные танцы на льду набрали 160 баллов, серебро досталось американской паре Лоррейн Макнамара и Куинну Карпентеру.

Примечательно, что международный турнир "Warsaw Cup" входит в серию "Челленджер" и является наиболее престижным для спортсменов в этом дисциплине.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинская фигуристка Анна Хниченкова вошла в призовую тройку в женском одиночном катании на турнире "Кубок Ниццы", который проходил во Франции.