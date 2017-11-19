04:00 19.11.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские биатлонистки вошли в десятку лучших на спринтовой дистанции

 В норвежском Шушене на спринтерской гонке украинские спортсменки вошли в десятку призеров заезда. Об этом передает официальный сайт соревнований.

Украинские биатлонистки вошли в десятку лучших на спринтовой дистанции

Спортсменки Юлия Журавок и Ирина Вавринец показали отменный результат на стрельбе - ни единого промаха, они заняли лидирующие позиции. Однако продержаться им удалось недолго, так как их опередили их коллеги из Белоруссии Надежда Скардино и Иринеа Кривко. Восьмую строчку рейтинга заняла Валентина Семеренко, которая смогла на последнем круге закрыть мишень.

В десятку лучших вошли также Дарья Домрачева, Вирер, Анаис Бесконд, Тирил Екхоф, наши сестры Семеренко. Сам заезд является подготовительным перед стартом основного сезона Кубка мира.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наставники мужской и женской сборной Украины Юрай Санитра и Урош Велепец наконец-то рассказали о составе первого этапа Кубка мира.


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