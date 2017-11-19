Украинские баскетболисты стремительно готовятся к ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу опубликовал окончательный состав на первые матчи в рамках Чемпионата мира - 2019 года. Об этом передает пресс-служба ФБУ.
Первые квалификационные матчи стартуют уже в начале 2018 года. Местом подготовки баскетболистов к избрали киевский "Дворец Спорта". Примечательно, что из 14 игроков 11 являются "легионерами". Окончательный список игроков выглядит следующим образом:
Вячеслав Бобров "Пьен Жвайгздес" (Литва)
• Сергей Гладырь "АС Монако" (Франция)
• Игорь Зайцев "Роса Радом" (Польша)
• Владимир Конев "Черкасские Обезьяны"
• Максим Корниенко "Ювентус" (Литва)
• Вячеслав Кравцов "Эскишехир" (Турция)
• Александр Липовый "Промитеас" (Греция)
• Денис Лукашов "Витаутас" (Литва)
• Александр Мишула "Днепр"
• Руслан Отверченко "Строитель"
• Вячеслав Петров "Химик"
• Артем Пустовой "Обрадойро" (Испания)
• Александр Рябчук "Химик"
Напомним, что в для отбора на Евробаскет-2019 украинская команда смогла переиграть на площадке сборную Болгарии.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно баскетболист сборной Украины и БК "Днепр" Александр Мишула рассказал как команда собирается побеждать на групповом этапе отборочных на Чемпионат Европы-2017.