Украина завоевала золото на Кубке мира по фехтованию

Чемпионат проходил на бельгийском стадионе в Сент-Никласа. Украинка на финальном этапе турнира смогла заколоть итальянку Росселла Грегорио с убедительным счетом 15: 6. В полуфинале Харлан предстояло сразиться с россиянкой Яной Грегорян, которую она успешно победила, парировав стыковые спарринги.

Напомним, что Харлан ранее перенесла тяжелую операцию на правой кисти руки, спортсменка на протяжении нескольких месяцев не тренировалась. Победа на таком крупном турнире добавила еще одно золото в послужной список фехтовальщицы. Перед этим турниром Харлан завоевала золото чемпионата мира по фехтованию, который прошел в немецком Лейпциге.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский фехтовальщик Сергей Шевкун сумел выбороть золото на соревнованиях по фехтованию среди людей с ограниченными физическими возможностями.