Швейцарский теннисист стал первым по количеству заработанных призовых в истории спорта

Такие данные передает журнал Forbes.

Так, благодаря выигрышу 36-летнего ветерана над немцем Зверевым во втором туре Итогового турнира АТР, 19-кратный победитель турниров Большого шлема привел общую сумму призовых к 110 235 682 долларам.

Вторая ракетка мира обошел американского гольфиста Тайгера Вудса у котогрого общая сумма призов составляет 110 0610 12 долл. В таком случае, Федерер стал лидером по заработанным призовым наградам во всех индивидуальных видах спорта.

Добавим, что спортсмен участвует в профессиональном теннисе с 1998 года. За это время швейцарец завоевал 95 титулов, включая рекордные 19 побед на турнирах Большого шлема и выигрывал “золото” на Олимпийских играх в Пекине 2008.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина завершила сезон в статусе шестой ракетки мира. Соответствующие место она занимает в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Отметим, что Свитолина перед стартом WTA Finals претендовала на место первой ракетки мира, однако поражение от Каролин Возняцки и Каролин Гарсия не позволили украинке замахнуться на новую вершину.