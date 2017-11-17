Сегодня стартует 16 тур Украинской Премьер-лиги

Такие данные стали известны с официального сайта клуба "Шахтер".

Примечательно, что "Шахтер" был сильнее александрийцев в 12 среди 13 матчей турнира. Однажды добился ничьей. В домашних поединках у "горняков" стопроцентный результат: шесть побед с общей разницей мячей 14: 1.

"Александрия" на протяжении шести туров чемпионата не может победить. Подопечные Владимира Шарана в трех предыдущих поединках, завершили вничью, уступив до этого "Олимпик". Сейчас "Александрия" с 12 пунктами занимает лишь 10-ю строчку. "Шахтер" также терял очки в двух из трех последних встречах.

Вместе с командой на игру полетел Тайсон, который только накануне вернулся в Киев из расположения сборной Бразилии и успел провести тренировку.

Кроме того, защитник “Шахтера” Ракицкий также готовится принять участие в игре с “Александрией” за три недели без практики. После кубкового противостояния с “Зарей” Ракицкий за повреждения пропустил встречи со “Сталью”, “Фейенордом” и “Мариуполем”.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", футбольный клуб "Динамо" решил отказаться от русскоязычной версии своего официального сайта. Теперь для просмотра сайта украинской команды доступны только две языковые версии – украинская и английская.