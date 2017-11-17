16:50 17.11.2017 | Спорт | Новости
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На ЧМ-2018 было выкуплено за сутки почти 160 тыс. билетов

На Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России было выкуплено за 24 часа по меньшей мере 160 тыс. билетов. Соответствующие сведения сообщает Международная федерация футбола.

На ЧМ-2018 было выкуплено за сутки почти 160 тыс. билетов

По информации ведомства, 51% заявок на билеты поступило от болельщиков из России. В свою очередь остальные 49% поступили от болельщиков из других стран.

В ФИФА также отметили, что больше всего лидируют болельщики из Аргентины, Мексики, США, Бразилии, Колумбии, Китая, Австралии, Германии и Индии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Дании разгромила команду Ирландии в ответном стыковом матче и вышла на чемпионат мира 2018 года. Таким образом, датчане смогут сыграть с командами, которые также прошли на чемпионат.

Также путевку на чемпионат мира обеспечили сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Египта, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Сенегала, Марокко, Туниса.


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