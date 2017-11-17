Коллина готов возглавить Федерацию футбола Италии

Об этом сообщает Il Messaggero.

По информации издания, нынешний президент FIGC Карло Тавеккьо отказался уходить со своего поста, поскольку его судьба считается предрешенной.

При этом следующие выборы главы федерации состоятся только в 2020 году, и до их проведения сместить 74-летнего функционера с поста невозможно.

Отмечается, что если досрочные выборы все-таки состоятся, Коллина готов принять в них участие, а большинство делегатов — его поддержать.

Тавеккьо возглавляет Федерацию футбола Италии с 2014 года, а минувшей весной был переизбран на второй трехлетний срок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", итальянский специалист Карло Анчелотти назван фаворитом на должность главного тренера национальной команды. После провала сборной Италии в квалификации за право участия в мировом футбольном первенстве 2018 года в России.