10:52 16.11.2017 | Спорт | Новости
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В чемпионате Испании будут использовать видеоповторы

Санчес Арминио главный председатель комитета арбитров Испанской футбольной федерации заявил, что в следующем сезоне в Ла Лиге будут использовать систему видеоповторов.

В чемпионате Испании будут использовать видеоповторы

В сезоне 2018-2019 чемпионата Испании введут систему видеоповторов VAR. Об этом сообщил президент судейского комитета Испании Санчес Арминио.

Также он рассказал, что уже в скором времени в Испании начнутся тестовые испытания этого нововведения. К слову, новая технология не будет использоваться постоянно, поскольку ей предстоит пройти испытания во время ЧМ-2018.

В таком случае, судьям будет разрешено прибегать к услугам VAR в случае необходимости определить, был ли гол, ставить ли пенальти, нужно ли удалять футболиста.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", международная футбольная лига опубликовала новый формат проведения Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Согласно информации сайта, по четыре команды будут проходить в основную сетку без отбора - Испания, Англия, Италия и Германия, по две Франция и Россия, по одной - Украина, Португалия, Бельгия и Турция.


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