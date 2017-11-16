"Динамо" проведет товарищеский матч против "Боруссии" Д

Как отметил Суркис, товарищеский матч между немецкой и украинской командой был прописан при переходе Андрея Ярмоленко в Боруссию. В предстоящем поединке, который запланирован на весну 2018-го года, Ярмоленко сыграет по тайму за ту и другую команду.

Напомним, что украинец перешел в "Боруссию" Д в конце лета текущего года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

Точная дата и место проведения матча на данный момент неизвестны.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", международна федерация футбола определила ещё четыре сборные, которые точно приедут в Россию. Это случилось после матчей 18-го тура южноамериканской квалификации и встреч 10-го тура североамериканского отбора чемпионата мира 2018 года. Отметим, что к 19 командам, которые уже гарантировали себе путёвки на мундиаль, присоединились сборные Уругвая, Аргентины, Колумбии и Панамы.