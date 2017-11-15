Шевченко анонсировал несколько спаррингов сборной в начале следующего года

Такие сведения он обнародовал в интервью изданию zbirna.com.

По его словам, сборная Украины находится на правильном пути. Судя по последней игре Украины и Словакии результат получился неплохой. Наиболее понравился характер ребят и их желание выполнять наши требования.

В первой половине следующего года у команды будет возможность провести сразу несколько спаррингов, и мы постараемся закрепить все наши наработки.

"На этот раз не будем стартовать в официальном турнире с чистого листа. У нас есть команда, в которой растет конкуренция. Матч против Словакии это подтвердил", – подчеркнул Шевченко.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", футбольный клуб "Динамо" с сегодняшнего дня, первого ноября, решило отказаться от русскоязычной версии своего официального сайта.Теперь для просмотра сайта украинской команды доступны только две языковые версии – украинская и английская.