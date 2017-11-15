11:59 15.11.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
100179118:nastya

Шевченко анонсировал несколько спаррингов сборной в начале следующего года

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко заявил, что в первой половине следующего года национальная команда проведет несколько матчей для закрепления наработок тренерского штаба.

Шевченко анонсировал несколько спаррингов сборной в начале следующего года

Такие сведения он обнародовал в интервью изданию zbirna.com.

По его словам, сборная Украины находится на правильном пути. Судя по последней игре Украины и Словакии результат получился неплохой. Наиболее понравился характер ребят и их желание выполнять наши требования.

В первой половине следующего года у команды будет возможность провести сразу несколько спаррингов, и мы постараемся закрепить все наши наработки.

"На этот раз не будем стартовать в официальном турнире с чистого листа. У нас есть команда, в которой растет конкуренция. Матч против Словакии это подтвердил", – подчеркнул Шевченко.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", футбольный клуб "Динамо" с сегодняшнего дня, первого ноября, решило отказаться от русскоязычной версии своего официального сайта.Теперь для просмотра сайта украинской команды доступны только две языковые версии – украинская и английская.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив