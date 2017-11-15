15:00 15.11.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Экс-капитан молодежной сборной Украины будет играть за Грузию

В ФИФА удовлетворили ходатайство бывшего капитана молодежной сборной Украины Беки Вачиберадзе о получении грузинского футбольного гражданства.

Экс-капитан молодежной сборной Украины будет играть за Грузию

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Отмечается, что украинский футболист не получил вызов на последние матчи украинской "молодежки" в отборе к Евро-2019 против Англии и Шотландии. В результате чего решил сменить футбольное гражданство и играть за сборную исторической родины.

Примечательно, что Вачиберадзе является воспитанником одесского футбола.

Затем занимался в академии "Шахтера", откуда перебрался в испанский "Бетис". Заиграть в Испании у Беки не получилось. В последнее время Вачиберадзе поддерживал форму в составе "Локомотива" из Тбилиси.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", международна федерация футбола определила ещё четыре сборные, которые точно приедут в Россию. Это случилось после матчей 18-го тура южноамериканской квалификации и встреч 10-го тура североамериканского отбора чемпионата мира 2018 года.


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