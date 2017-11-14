Хацкевич рассказал о конкуренции в киевском "Динамо"

Соответствующие сведения стали известны с сайта киевской команды.

По словам наставника команды, раньше конкуренция была намного выше. Сейчас не только в киевском "Динамо" дается шанс молодым игрокам, а практически в любой команде. Стабильности от ребят нужно еще долго ждать, но над этим очень усилено работает вся команда.

Также наставник попросил болельщиков набраться терпения для получения более стабильных результатов.

"Наибольшая ответственность - перед болельщиками, ведь можешь испортить им выходные. Они приходят поболеть за команду, волнуются, а результата нет. Нужно набраться терпения, зимой усилить команду. У нас хорошая молодежь", - отметил тренер.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", международная федерация футбола определила ещё четыре сборные, которые точно приедут в Россию. Это случилось после матчей 18-го тура южноамериканской квалификации и встреч 10-го тура североамериканского отбор чемпионата мира 2018 года.