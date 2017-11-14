03:00 14.11.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Хацкевич рассказал о конкуренции в киевском "Динамо"

Главный тренер киевской футбольной команды "Динамо" Александр Хацкевич рассказал об уровне конкуренции в клубе и заявил, что ожидает усиления новыми игроками в ближайшее трансферное окно.

Хацкевич рассказал о конкуренции в киевском

Соответствующие сведения стали известны с сайта киевской команды.  

По словам наставника команды, раньше конкуренция была намного выше. Сейчас не только в киевском "Динамо" дается шанс молодым игрокам, а практически в любой команде. Стабильности от ребят нужно еще долго ждать, но над этим очень усилено работает вся команда.

Также наставник попросил болельщиков набраться терпения для получения более стабильных результатов.

"Наибольшая ответственность - перед болельщиками, ведь можешь испортить им выходные. Они приходят поболеть за команду, волнуются, а результата нет. Нужно набраться терпения, зимой усилить команду. У нас хорошая молодежь", - отметил тренер.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", международная федерация футбола определила ещё четыре сборные, которые точно приедут в Россию. Это случилось после матчей 18-го тура южноамериканской квалификации и встреч 10-го тура североамериканского отбор чемпионата мира 2018 года.


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  •   Завтра, 5-го октября, запланировано проведение пресс-конференции, темой которой станет обсуждение недобросовестной конкуренции во время продажи вина в Украине. Пресс-конференция состоится при участии первого замглавы Антимонопольного комитета, а также главы отраслевой дегустационной комиссии корпорации Укпрвинпром, занимающейся виноделием.
 
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