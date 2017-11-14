IWF отстранила российский тяжелоатлет Албегов от соревнований из-за допинга

Такое решение принято из-за нарушений антидопинговых правил. Как сообщается на сайте организации, Албегов выступает в весовой категории свыше 105 килограммов.

Он выиграл бронзовую медаль на Играх-2012, победил на чемпионатах мира 2013 и 2014 годов. 29-летний спортсмен также является двукратным чемпионом Европы и чемпионом Универсиады-2013 в Казани.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году IWF отстранила всю сборную России от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В заявлении международной федерации говорилось, что неоднократные нарушения антидопинговых правил, допущенные российскими спортсменами, нанесли серьезный ущерб репутации тяжелой атлетики и IWF сочла необходимым отстранить россиян от участия в Играх.