01:30 14.11.2017 | Спорт | Новости
100178964:Polishuk

IWF отстранила российский тяжелоатлет Албегов от соревнований из-за допинга

Международная федерация тяжелой атлетики IWF отстранила от выступлений бронзового призера Олимпийских игр 2012 года, двукратного чемпиона мира россиянина Руслана Албегова.

IWF отстранила российский тяжелоатлет Албегов от соревнований из-за допинга

Такое решение принято из-за нарушений антидопинговых правил. Как сообщается на сайте организации, Албегов выступает в весовой категории свыше 105 килограммов.

Он выиграл бронзовую медаль на Играх-2012, победил на чемпионатах мира 2013 и 2014 годов. 29-летний спортсмен также является двукратным чемпионом Европы и чемпионом Универсиады-2013 в Казани.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году IWF отстранила всю сборную России от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В заявлении международной федерации говорилось, что неоднократные нарушения антидопинговых правил, допущенные российскими спортсменами, нанесли серьезный ущерб репутации тяжелой атлетики и IWF сочла необходимым отстранить россиян от участия в Играх.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив