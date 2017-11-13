Власти Таиланда подали иск на 423 млн долларов к владельцу "Лестера"

По информации издания, одна компаний английского клуба не заплатила тайскому руководству данную сумму.

По этому поводу, 13 ноября, прошло слушание по этому делу в уголовном суде Бангкока. Также известно, что данный иск будет рассмотрен 12 февраля 2018 года.

Вишай Шривадданапрабха стал собственником "Лестера" в 2010-ом году. Именно во время его президентства клуб смог не только лишь вернуться в элитный дивизион Британии, однако к тому же сенсационно стать чемпионом в сезоне-2015/16, а кроме этого выйти.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специалист Дэвид Мойес из Шотландии назначен новым главным тренером английского клуба "Вест Хэм". По словам Дэвида Салливана, руководство искало опытного тренера, который хорошо знаком с чемпионатом Англии.