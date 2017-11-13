Власти Таиланда подали иск на 423 млн долларов к владельцу "Лестера"

Руководство Таиланда выдвинуло иск на сумму 423 млн долларов против базирующейся в Таиланде компании King Power, который принадлежит клубу "Лестер Сити". Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
По информации издания, одна компаний английского клуба не заплатила тайскому руководству данную сумму.
По этому поводу, 13 ноября, прошло слушание по этому делу в уголовном суде Бангкока. Также известно, что данный иск будет рассмотрен 12 февраля 2018 года.
Вишай Шривадданапрабха стал собственником "Лестера" в 2010-ом году. Именно во время его президентства клуб смог не только лишь вернуться в элитный дивизион Британии, однако к тому же сенсационно стать чемпионом в сезоне-2015/16, а кроме этого выйти.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специалист Дэвид Мойес из Шотландии назначен новым главным тренером английского клуба "Вест Хэм". По словам Дэвида Салливана, руководство искало опытного тренера, который хорошо знаком с чемпионатом Англии.