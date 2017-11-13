Украинские пловцы завоевали награды пекинского этапа Кубка мира

Так пловец Андрей Говоров завоевал "бронзу" на дистанции 50 м вольным стилем показав результат 21,3 секунды, вторым на этой дистанции был японец Шинри Шиоура, первым - Владимир Морозов из России.

На дистанции 50 м баттерфляем Говоров был вторым с результатом 22,6, уступив "золотом" Чада ле Кло из ЮАР, бронзовым призером стал китаец Чжан Цибин.

Кроме того, Михаил Романчук получил "серебро" на дистанции 400 м вольным стилем, показав результат 3: 41,42 мин и, уступив китайцам Цзы Синьцзе которая выиграла первое место и Эту Цзяо на второй позиции.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Кипре в городе Ларнака завершились соревнования континентального первенства по тхэквондо среди юниоров, по итогам которого в активе украинцы "серебро" и "бронза".