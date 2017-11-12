Украинцы попали в пятерку лучших на биатлонном забеге

В первом забеге наши спортсмены смогли преодолеть дистанцию в 10 км, а на второй день семь с половиной км, причем в запасе у наших ребят остались патроны. Наиболее высокое место среди украинцев стал Артем Прима, который вошел в четверку лидеров, затем идет из "желто-синих" идет Сергей Семенов с результатом (0+0) +1:05,9 мин. На 14-й строчке оказался Руслан Ткаленко, 19-й Александр Жирный, 23-й - Владимир Семаков, 24-й - Артем Тищенко.

Все победные места достались организаторам соревнований и соответственно спортсменам из Канады - Натану Смиту, Брендану Грину и Скотту Гоу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что биатлонистка Яна Пустовалова хочет сменить спортивное гражданство.